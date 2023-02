Foto: Arlena Schünemann Vom Stressabbau zum Kleingewerbe Im Schränkchen vor dem Haus: Lena Stuke aus Hunteburg verkauft DIY-Geschenke Von Arlena Schünemann | 05.02.2023, 07:02 Uhr

Beschriftete Kerzen, personalisierte Schlüsselanhänger, kleine Schutzengel oder geschmackvoll dekorierte Holztabletts – in dem kleinen Schränkchen vor dem Haus von Familie Stuke in Hunteburg gibt es allerhand zum Stöbern, zum Verschenken oder zum Selbstbehalten. Lena Stuke verrät, was es mit dem Schränkchen auf sich hat und wie es funktioniert.