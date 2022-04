Regelmäßig alle drei Monate wird die Retro-Computing-Veranstaltung, die „Connected“, in Uetersen (vorher in Hamburg) ausgerichtet. Sie wurde 2010 mit dem Ziel gegründet, allen Sammlern und Interessenten von klassischer Computer- und Konsolen-Hardware ein Zuhause zu bieten. Hier trifft man sich nicht nur, um Erfahrungen auszutauschen, sondern auch, um das große technische Know-how aller Teilnehmer in Anspruch nehmen zu können.

45 Teilnehmer

Zum letzten Retro-Event Anfang Juni, an dem 45 Spieler teilnahmen, wagte Sascha Wrampelmeier dann seinen Rekordversuch im Gameboy Tetris in der Version 1.0. „Bisher hatte ich noch nirgends einen Rekord von dieser Version gesehen. Und da lag der Reiz, das mal auszutesten“, erklärt „Wrampi“, wie er mit seinem Spielnamen heißt. Eine Woche Vorbereitung brauchte er, um dieses hohe Niveau zu erreichen.

Was ist das Besondere an dieser Version? „Nintendo hat diese Version, geschätzte 10000 Stück, produziert, aber nur in Japan in einem bestimmten Paket verkauft. Dann ist Nintendo dabeigegangen und hat die Musik und das Score-System ausgetauscht. Dadurch ist es mit dieser russischen Musik weltberühmt geworden“, verdeutlicht Sascha Wrampelmeier. Seiner Meinung nach ist er der „Einzige in Europa, der diese Version als echtes Modul hat“.

Doch was genau ist eigentlich Tetris? Es ist ein Computerspiel des russischen Programmierers Alexei Paschitnow, der die erste spielbare Version im Juni 1984 auf einem Elektronika-60-Rechner erstellte. Vom oberen Rand des rechteckigen Spielfelds fallen einzelne Steine herunter, die stets aus vier Quadraten bestehen und zusammengesetzt werden müssen. Dabei können sie vom Spieler in 90-Grad-Schritten gedreht und so platziert werden, dass sie am unteren Rand horizontale, möglichst lückenlose Reihen bilden. Sobald eine Reihe von Quadraten komplett ist, verschwindet sie.

Alle darüberliegenden Reihen rücken nach unten und geben damit einen Teil des Spielfelds wieder frei. Je mehr Reihen ein Spieler gleichzeitig abbaut, umso mehr Punkte bekommt er. Je mehr Punkte man erreicht, umso schneller fallen die Steine herunter. Der Name des Spiels rührt übrigens von dem griechischen Wort für vier – tetra, und bezeichnet das gleichzeitige Tilgen von vier Reihen sowie die Zahl der Quadrate pro Form. Tetris gilt inzwischen als Computerspiel-Klassiker und ist wie kaum ein anderes Spiel in vielen Versionen und Variationen für nahezu jedes System erschienen.