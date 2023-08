Einbrüche auf Campingplatz Polizei warnt: Der Gasschnüffler vom Dümmer ist wieder unterwegs Von Vincent Buß | 02.08.2023, 12:26 Uhr | Update vor 14 Min. Auf Campingplätzen in Lembruch am Dümmer See treibt der sogenannte Gasschnüffler sein Unwesen. Archivfoto: dpa/Friso Gentsch up-down up-down

Er wird nur „der Gasschnüffler“ genannt. Bereits in der Vergangenheit brach ein Mann in Wohnwagen in Lembruch am Dümmer See ein – auf der Suche nach Gasflaschen. Nun scheint er zurück zu sein.