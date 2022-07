Aktuell keine Visitenkarte für Bohmte: das Haus Leverner Straße 6. FOTO: Oliver Krato up-down up-down Leverner Straße Leer stehendes Haus in Bohmte soll ab 2023 Schmuckstück werden Von Andreas Schnabel | 25.07.2022, 06:15 Uhr

Alles andere als eine Visitenkarte für Bohmte ist seit einigen Jahren das Haus Leverner Straße 6 am Shared Space in Bohmte. Das Gebäude mit moderner Antennenanlage auf dem Dach an der Einfahrt zum Netto-Supermarkt steht bis auf die Tatsache, dass laut Außenwerbung noch Corona-Tests angeboten werden, leer. Vom Parkplatz aus betrachtet wirken Haus und Grundstück verwildert und marode.