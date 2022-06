„Der Betriebshilfsdienst wird zunehmend in Anspruch genommen“, unterstrich Vorsitzender Hermann Wesseler (Wulften). Er fügte hinzu: „Immer mehr Landwirte haben den Mut zu sagen, dass sie krank sind und Hilfe brauchen.“ Diese Entwicklung schlägt sich in Zahlen nieder. So gab es im Jahr 2010 insgesamt 7449 Einsatzstunden (plus 1300), wovon deutlich über 80 Prozent auf Notfälle, der Rest auf Urlaubsvertretung, Arbeitsspitzen oder Pflichteinsätze entfallen. Die fünf Betriebshelfer (hinzu kommt ein Helfer der Landwirtschaftlichen Sozialversicherung) sind an der Kapazitätsgrenze angelangt, hieß es bei der Versammlung im Gasthaus Bunselmeyer in Bohmte. Das wiederum hat zur Folge, dass der Verein einen weiteren Betriebshelfer einstellen möchte – eine Person mit landwirtschaftlicher Ausbildung.