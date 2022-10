Der Bahnhof in Bohmte, Breitband, Fachkräftemangel und erneuerbare Energien sind einige der Themen, die von den Landtagskandidaten im Wahlkreis Bramsche besetzt werden. Foto: Gertrud Premke, dpa up-down up-down Landtagswahl Niedersachsen 2022 Dafür stehen die Kandidaten aus dem Wahlkreis 75 Bramsche Von Rainer Westendorf | 04.10.2022, 18:04 Uhr

Vor der Landtagswahl in Niedersachsen am 9. Oktober 2022 haben wir die Kandidaten aus dem Wahlkreis Bramsche (75) befragt, welches ihre drei wichtigsten Anliegen sind und für welche Projekte sie sich in den Städten und Gemeinden ihres Wahlkreises besonders einsetzen möchten.