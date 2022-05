Baden verboten! FOTO: NWM-TV Zwei Stellen betroffen Landkreis Diepholz verhängt wegen Blaualgen im Dümmer Badeverbot Von Karin Kemper | 05.05.2022, 14:46 Uhr

Im zweitgrößten See in Niedersachsen, dem Dümmer im Landkreis Diepholz, sind bereits früh im Mai Blaualgen aufgetreten. Für zwei Stellen hat das Gesundheitsamt des Landkreises Diepholz per Allgemeinverfügung deshalb ein Badeverbot verhängt.