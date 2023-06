Die Grundschüler in Bohmte reichen sich zur Einweihung der neuen Reliefwand symbolisch und wörtlich die Hände. Foto: Anika Sterna up-down up-down Projekt der Erich Kästner-Schule Kunstaktion: Bohmter Kinder reichen sich die Hände als Symbol für Frieden Von Anika Sterna | 05.06.2023, 07:09 Uhr

An der Erich Kästner-Schule in Bohmte errichteten die Klassensprecher zusammen mit der lokalen Künstlerin Carolin Enax eine Kunstwand, in der sich die Kinder die Hände reichen.