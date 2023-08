Termin 1: Open-Air-Konzert im Kulturgarten

„Danni und Manni“ treten am Freitag, 8. September, um 19.30 Uhr auf im Kulturgarten Bremer Straße 69/Am Bahnwinkel. Sie bieten handgemachte Musik für alle. Ihr Repertoire erstreckt sich über mehrere musikalische Epochen und Genres – angefangen von den 1960er-Jahren bis zu aktuellen Titeln, ob Folk oder Country, Rock oder Pop.

Mit dabei: Titel von Albert Hammond, Beatles, Elton John, Cat Stevens bis John Denver oder Marius Müller-Westernhagen. Der Eintritt ist frei.

Termin 2: Ein multimedialer Reisebericht

Einen Reisebericht über „Memphis – der Blues, der Mississippi“ präsentiert Richie Arndt am Sonntag, 17. September, um 17 Uhr im Bohmter Kotten. Der Gitarrist und Sänger hat selbst lange in den USA gelebt und nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise mit musikalischer Untermalung in den tiefsten Süden der Vereinigten Staaten.

Der Gitarrist und Sänger erzählt in der multimedialen Lesung ebenso über Musiker von Billy Holliday bis Elvis Presley wie über Persönlichkeiten von Mark Twain bis Martin Luther King. Karten zum Preis von 15 Euro (Schüler 10 Euro) gibt es ausschließlich an der Abendkasse.

Termin 3: Als wäre Udo Jürgens selbst da

„Ein Abend mit Udo“ heißt es am Sonntag, 5. November, ab 18.30 Uhr im Gemeindezentrum St. Thomas. Christian Tobias Müller präsentiert live am Piano die Hits von Udo Jürgens. Und der eine oder andere könnte den Mann, der für eine Live-Darbietung der besonderen Art sorgen will, bereits von einem anderen Act kennen. Müller trat nämlich im Rahmen eines Thomas-Dinners als eines der vier Abba-Mitglieder auf. Jetzt will er das Publikum allein mit Udo-Titeln verzaubern.

Karten sind ab sofort im Vorverkauf für 20 Euro (Abendkasse 23 Euro) im Landgasthaus Gieseke-Asshorn, bei Ants Grafikdesign, im Modehaus Brörmann und bei der Kirchengemeinde St. Thomas erhältlich.