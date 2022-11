Die Künstlerin Silke Otto-Knapp verstarb im Alter von 52 Jahren. Foto: Sharon Lockhart up-down up-down Ausstellungen in London und New York International bekannte Künstlerin Silke Otto-Knapp aus Bohmte verstorben Von Tanja Korte | 10.11.2022, 15:49 Uhr

Die Malerin Silke Otto-Knapp, 1970 in Bohmte geboren, ist am 9. Oktober 2022 im Alter von 52 Jahren an Krebs gestorben. Zuletzt lebte die Künstlerin in der kalifornischen Stadt Pasadena. Sie war besonders für ihre Arbeiten mit Wasserfarbe bekannt.