Renate Hippel, die zusammen mit Roswitha und Heiner Niemann durch die Ausstellung führte, beschäftigt sich seit 1979 mit der Malerei. Seither hat sie an verschiedenen Fortbildungen, Kunstseminaren und Sommerakademien teilgenommen, um ihre Arbeit zu verfeinern. „Meine Malerei hat nichts mit Abbildung und gegenständlicher Darstellung zu tun. Die Kompositionen entstehen während des Malprozesses. Das Bild soll die Fhantasie des Betrachters anregen“, erläuterte Renate Hippel ihre großflächigen Arbeiten, die im Eingangsbereich der Ausstellung zu sehen waren. Hier konnte der Betrachter sich seine Gedanken machen, was Bildaussage und Interpretation der abstrakten Farbkompositionen betrifft.

Ihr gegenüber hingen fünf interessante Arbeiten von Ulrike Hackling, die in Bohmte aufgewachsen ist, mittlerweile aber in Oldenburg lebt und arbeitet. Roswitha Niemann demonstrierte anhand verschiedener Arbeiten, wie die „Encaustic-Malerei“ heute aussehen kann. Es handelt sich dabei um ein klassisches Darstellungsverfahren, bei dem in Wachs gebundene Farben heißflüssig auf Stein, Holz oder Elfenbein aufgetragen werden – oder bei einem kalten Auftrag mit einem heißen Spatel, der „cauteria“, auf den Malgrund „eingebrannt“ werden. Bereits um 3000 vor Christus war diese Maltechnik bei den Ägyptern bekannt. Zeugnisse aus alter Zeit sind auf Wandgemälden in Pompeji überliefert, lange bevor die Ölmalerei erfunden wurde. Insgesamt waren es 13 Arbeiten von Roswitha Niemann, die in Wellners Kälberstall zu sehen waren.

Mit von der Partie war auch Ehemann Heiner Niemann, der sich auf die Bearbeitung von Lehmputz und Farben auf einem Malgrund wie Leinwand oder Holz spezialisiert hat und die künstlerische Verwertung von Restmaterialien zu komplexen Farbkompositionen betreibt.

Auch die Kunstschul-Dozentin Margret Heidmeyer steuerte drei Motive vom Ostseestrand in Heiligendamm und Kühlungsborn bei, hinzu kamen drei Arbeiten einer Schülerin von Daniel Torrado Hermo sowie 13 Grafit- und Kohlezeichnungen des Kunstpädagogen.