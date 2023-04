Das Rathaus Bohmte der Gemeinde Bohmte. Archivfoto: Karin Kemper up-down up-down Bürgermeisterwahl in Bohmte Zwei Bohmter wollen Bürgermeister werden: Welche Kriterien am Ende wichtig sind Meinung – Rainer Westendorf | 12.04.2023, 16:04 Uhr

Thomas Rehme und Markus Kleinkauertz bewerben sich um das Bürgermeisteramt in Bohmte. Welche Kriterien sind am Ende ausschlaggebend für die Entscheidung der Wähler in der Gemeinde? Ein Kommentar.