„Der Kreisverkehrsplatz Leckermühle wird in der nächsten Woche für die Durchführung von Schwerlasttransporten vorbereitet“, teilt Bohmtes Ordnungsamtsleiterin Kerstin Schubert mit.

Dafür muss der Kreisverkehrsplatz teilweise halbseitig abgetragen sowie auch das Kunstwerk auf der Mitte der Fläche abgebaut werden. Das ist die stählerne Blume, die seit 2012 das Eingangstor zum Wittlager Land schmückt. Nach Abschluss der Transporte erfolgt laut Kommune ein Rückbau des Kreisverkehrsplatzes in seinen ursprünglichen Zustand.

Blick von oben auf den Kreisverkehr in Leckermühle. Archivfoto: Friedrich Lüke Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Um was für Schwerlasttransporte handelt es sich? In den kommenden knapp vier Monaten werden Anlagenteile für den Windpark in Stemwede-Tiefenriede geliefert. Im Grenzgebiet zu Bohmte entsteht dort ein neuer Windpark, der bereits im Herbst in Betrieb gehen soll.

Der Beginn der Transporte ist für die erste Septemberwoche geplant. Um den Verkehr möglichst wenig zu behindern, werden die Fahrten nachts, frühestens aber ab 22 Uhr stattfinden, heißt es vom ausführenden Verkehrssicherungs-Unternehmen Wörmann-Team mit Sitz in Schloss Holte-Stukenbrock, das die Transporte vorbereitet und begleitet.