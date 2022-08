Kreisligist SG Wimmer/Lintorf – hier in der Vorsaison mit Luca Tesch (rechts) gegen den TSV Riemsloh – tritt Dienstag beim Piesberger SV an. Foto: Stefan Gelhot (Archivbild) up-down up-down Wittlager Fußballspiele in der Woche Kreisligist SG Wimmer hofft auf den zweiten Saisonsieg binnen vier Tagen Von Peter Hilbricht | 29.08.2022, 11:26 Uhr

Am Dienstag steigen die Bezirksliga-Fußballerinnen des TV Bohmte gegen die SG Brögbern/ Bawinkel/Clusorth-Bramhar in die Saison ein. Ebenfalls im Einsatz ist die SG Wimmer/Lintorf in der Kreisliga beim Schlusslicht Piesberger SV. Am Mittwoch wird die zweite Runde im Kreispokal ausgetragen.