Verkehr, Lärm, Landwirtschaft Konverterstation im Wittlager Land: Neue Bürgerinitiative hat noch viele Fragen Von Rainer Westendorf | 02.09.2023, 08:01 Uhr Kathrin vor dem Berge und Philip Overbeck von der Bürgerinitiative „Caldenhöver Zuschlag“ sind mit dem Projekt Konverterstation nicht zufrieden. Foto: Rainer Westendorf up-down up-down

Im Raum Herringhausen/Schwagstorf soll eine Konverterstation errichtet werden, in der Gleichstrom aus Windparks in der Nordsee in Wechselstrom umgewandelt wird. Eine Fläche von etwa 15 Hektar wird dafür benötigt. Nun hat sich eine Bürgerinitiative gegründet. Was genau will sie?