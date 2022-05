Kann Fußball-Kreisligist TV Bohmte – hier mit Rene Frese (links) gegen Venne – am Wochenende gegen die SG Ostercappeln/Schwagstorf erneut glänzen? Zuletzt gelang ein 6:0 bei der SG Wimmer/Lintorf. FOTO: Stefan Gelhot Zwei Wittlager Teams kämpfen im Keller Können die Kreisliga-Fußballer des TV Bohmte gegen Ostercappeln nachlegen? Von Peter Hilbricht | 05.05.2022, 17:10 Uhr

Um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt geht es an diesem Spieltag in den Heimspielen der Kreisligafußballer der SG Wimmer/Lintorf gegen SC Melle II und für den Hunteburger SV gegen SuS Vehrte im Kellerduell. In der Frauen-Bezirksliga reist der zweitplatzierte TV Bohmte fürs Spitzenspiel zum Dritten Listrup.