Die Ratsgruppe „Gemeinsam für Bohmte – Die Ratsgruppe“ hat die Beratung und Verabschiedung einer Musterbauordnung beantragt. Die Gruppe hat sich in diesem Frühjahr gebildet. Ihr gehören die früheren Ratsgruppen Grüne/Linke sowie FDP/Sundmäker an.

Warum die Bauordnung erstellt werden soll: Die noch zu erarbeitende Bauordnung soll dazu beitragen, gleich mehrere Ziele zu erreichen. So soll die Klimaneutralität bis 2045 in Deutschland erreicht werden. Das ist im Klimaschutzgesetz festgelegt. Das sollte bei neuen Siedlungsgebieten berücksichtigt werden. „Denn hier haben wir die größten Gestaltungsmöglichkeiten und damit auch eine Verantwortung, um unseren Beitrag vor Ort zu leisten“, heißt es im Antrag, den Gruppensprecher Joachim Solf (Grüne) im Ausschuss für Bauen und Planen vorstellte.

Den Flächenverbrauch reduzieren

Weiteres Ziel ist die Reduzierung des Flächenverbrauchs. Dabei helfen könnte der Aufbau eines kommunalen Wohnungsmanagements sowie die Erstellung eines Baulücken- und Leerstandskatasters. Letztlich sollten in der Gemeinde auch mit der Planung von Baugebieten lebenswerte Wohn-, Arbeits- und Wohnumfeldbedingungen geschaffen werden – und zwar mit Möglichkeiten, die Verkehrs- und Energiewende vor Ort umzusetzen.

Welche Vorschläge es gibt: Die Gruppe hat zahlreiche Ideen zusammengetragen, die in den Festlegungen künftiger Bebauungspläne enthalten sein könnten. „In jedem neuen Siedlungsgebiet sollte mindestens ein Wohnobjekt vorgesehen werden, welches als Mehrfamilienhaus in Anlehnung an ein Mehrgenerationenhaus projektiert wird“, so ein Vorschlag aus dem Antrag.

Weitere Vorschläge sind unter anderem der Ausschluss sämtlicher fossiler Energieträger, die Verpflichtung zur Nutzung solarer Strahlungsenergie, insbesondere Photovoltaik, die Verpflichtung zur Regenwassernutzung mit Zisterne und Verrieselung sowie die Kompensation der Eingriffe in den Naturhaushalt möglichst im Nahbereich des Plangebiets.

Der Bereich „In der Oelinger Heide“. Inzwischen hat hier die Bebauung begonnen. Archivfoto: Stefan Gelhot Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Ausschussvorsitzender Thomas Gramke (CDU) fasste zusammen: „Es geht um eine klima- und generationengerechte Bauleitplanung“. Wie diese konkret aussehen soll, darüber müsse sich die Politik jetzt Gedanken machen. Ziel ist es, ein gemeinsam erarbeitetes Konzept zu beschließen. Musterbauordnung wird es heißen. Das ist eine Bauordnung, die von Arbeitsgemeinschaft für Städtebau, Bau- und Wohnungswesen der 16 Bundesländer ausgearbeitet worden ist.

Gemeinsame Sitzungen und ein Moderator

Wie ist weitergeht: Die Leitlinien für die künftige Wohnbebauung sollen in einem sogenannten moderierten Prozess von Kommunalpolitik und Verwaltung erarbeitet werden. Zuletzt fand eine gemeinsame Sitzung der Ausschüsse für Umwelt, Energie und Mobilität sowie für Bauen und Planen statt. Diese beiden Gremien soll künftig häufiger gemeinsam tagen. Begleitet werden könnte der Prozess als Ansprechpartner von einem Referenten des Städte- und Gemeindebundes, so Bürgermeister Markus Kleinkauertz.

Eine Photovoltaik-Anlage wird auf einem Dach installiert. Symbolfoto: dpa/Marijan Murat Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Außerdem wird der künftige Klimaschutzmanager der Gemeinde Bohmte an der Erarbeitung des Papiers beteiligt sein. „Die gute Nachricht: Der Klimaschutzmanager kommt am 1. November“, teilte Kleinkauertz mit. Eine Aufgabe, um die sich die Klimaschutzmanager in den Städten und Gemeinden kümmern müssen, ist die kommunale Wärmeplanung. Und Leitlinien für die Wohnbauentwicklung sind ein wichtiger Aspekt dieser Planung.