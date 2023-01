Geschenke übergab Andrea Friedrich an die einzelnen Gruppen, die nacheinander Szenen aus dem „Regenbogenfisch“ aufgeführt hatten. Foto: Karin Kemper up-down up-down Nachfolgerin steht fest Andrea Friedrich als Leiterin der Bohmter Kita Wirbelwind verabschiedet Von Karin Kemper | 27.01.2023, 17:26 Uhr

Was macht eine Kindergartenleiterin, wenn sie in den Ruhestand verabschiedet wird? Mindestens zwei Dinge: Sie bringt Taschentücher mit für die Tränen und sie hat süße Überraschungen für die Kinder parat. Jedenfalls gilt das für Andrea Friedrich in der Bohmter Kita Wirbelwind.