FOTO: Stefan Gelhot up-down up-down In Deutschland unter den Marktführern und weltweit aktiv: das Unternehmen Keil Anlagenbau aus Hunteburg. Aus Hunteburg in die Welt Niedersächsischer Außenwirtschaftspreis: Firma Keil Anlagenbau nominiert Von Johannes Kleigrewe | 23.06.2022, 11:10 Uhr

Erstmals war Keil Anlagenbau aus Hunteburg in diesem Jahr für den Niedersächsischen Außenwirtschaftspreis nominiert. Die Auszeichnung ging am Ende an ein anderes Unternehmen. Das ändert aber nichts daran, dass die Anlagenbauer große Ziele für die Zukunft haben.