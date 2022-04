Die Bohmter Polizei wurde zu einem makaberen Einsatz gerufen. (Symbolfoto). FOTO: Michael Gründel Makaberer Einsatz in Stirpe-Oelingen Wer macht so etwas? Katze an Brücke über Mittellandkanal aufgehängt Von noz.de | 18.04.2022, 12:02 Uhr

Unbekannte haben in Stirpe-Oelingen in der Gemeinde Bohmte eine Katze mit einer Schnur an das Geländer einer Brücke über den Mittellandkanal gehängt.