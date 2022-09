Foto: Heinz-Jürgen Reiß In Uniformen und mit Pulverdampf Kanonen böllern zum Geburtstag eines Hunteburger Vereins Von Heinz-Jürgen Reiß | 25.09.2022, 12:30 Uhr

Vom 30-jährigen Bestehen des Karbid-Böllervereins dürfte in Hunteburg am Samstag wohl jeder Einwohner gehört haben: Mit Kanonendonner und Pulverdampf begingen die Mitglieder den Tag auf dem Sportgelände an der Burgbreite – und zwar nicht allein.