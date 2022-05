Die Kreisliga-Fußballer des Hunteburger SV – hier mit Marcus Roesche gegen die SG Ostercappeln/Schwagstorf – müssen sich am Wochenende enorm strecken: Meister TSV Venne ist zu Gast. FOTO: Stefan Gelhot Das Wittlager Fußball-Wochenende Kann Hunteburg ausgerechnet gegen Meister Venne den Abstieg verhindern? Von Peter Hilbricht | 20.05.2022, 06:30 Uhr

In der Fußball-Kreisliga ist die Meisterschaft zwei Spieltage vor Schluss entschieden. Geht im Abstiegskampf noch was für den Hunteburger SV? Am Wochenende ist ausgerechnet Titelträger TSV Venne beim Schlusslicht zu Gast. Herringhausen und Ostercappeln/Schwagstorf II kämpfen in der 1. Kreisklasse um den Ligaerhalt – und die Frauen des TV Bohmte um die Bezirksliga-Meisterschaft.