Auch der Montag gehört in Hunteburg fest zum Programm des Schützenfestes. Foto: Martin Nobbe up-down up-down Das ist das Programm fürs Wochenende In Hunteburg wird von Samstag bis Montag Schützenfest gefeiert Von Karin Kemper | 18.07.2023, 12:12 Uhr

In Hunteburg wird drei Tage lang Schützenfest gefeiert. Das läuft auch andernorts so. Doch in Hunteburg gilt nach wie vor eine Besonderheit: Der Montag gehört zum Schützenfest. Somit geht das große Fest von Samstag, 22. Juli, bis Montag, 24. Juli 2023.