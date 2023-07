Wer zum ersten Mal den Hunteburger Seniorennachmittag besucht, bekommt eine kleine Belohnung – von Martin Schnöckelborg oder einem anderen Ortsratsmitglied. Foto: Karin Kemper up-down up-down Älteste Teilnehmer ausgezeichnet Seniorennachmittag eröffnet in Hunteburg die Schützenfesttage Von Karin Kemper | 23.07.2023, 13:33 Uhr

Was ist los, wenn an einem trüben Samstagnachmittag Ende Juli der Parkplatz des Sport- und Freizeitzentrums in Hunteburg dicht zugeparkt ist? Richtig: Dann bildet der Seniorennachmittag des Ortsrats den Auftakt des Hunteburger Schützenfestes.