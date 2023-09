Frisch in der Senior-Bikerszene Goldpaar Manfred und Hildegard Köppe aus Hunteburg: Er backte die Brötchen, sie verkaufte sie Von Gertrud Premke | 19.09.2023, 08:26 Uhr Foto: Gertrud Premke

Kennengelernt haben sich Manfred und Hildegard Köppe, geborene Mosel, Anfang 1972 im Gasthaus Knostmann in Hunteburg. Er backte die Brötchen, und sie hat sie verkauft. Am 17. September 1973 wurde Hochzeit gefeiert, und entsprechend stand jetzt das 50. Ehejubiläum an.