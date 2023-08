Veranstaltungsort ist der Festplatz am Kindergarten Herringhausen. Ein besonderer Höhepunkt ist der Festumzug, der 2023 erstmals nach längerer Pause wieder stattfinden wird. Und so sieht der Ablauf in diesem Jahr aus:

Samstag, 2. September: Das Fest beginnt um 20 Uhr mit einer Zeltfete. Die Mitglieder des Ortsrates spendieren 50 Liter Freibier. Bauer Heinrich Schulte-Brömmelkamp ist zu Gast. Er sorgt ab 20.30 Uhr mit lustigen Geschichten für Unterhaltung.

Anschließend tritt die Linedance-Gruppe „Smoking Socks“ aus Wimmer auf. Danach ist Party angesagt mit dem Moor-DJ Frank Friedrich.

Sonntag, 3. September: Besucher sind zunächst am Sonntagmorgen ab 10 Uhr zum traditionellen ökumenischen Gottesdienst im Festzelt eingeladen. Der Gottesdienst wird vorbereitet von der evangelischen Kirchengemeinde Arenshorst und der katholischen Kirchengemeinde Ostercapppeln. Der Posaunenchor Herringhausen und der Gospelchor Arenshorst wirken an der Feier mit.

Der Gospelchor Arenshorst wirkt am ökumenischen Gottesdienst mit. Archivfoto: Heidrun Mühlke

Im Anschluss daran eröffnet Ortsbürgermeister Dieter Klenke den Erntemarkt. In den Ständen auf dem Festgelände werden Selbstgemachtes, Handwerkliches und Kunst für drinnen und draußen angeboten.

Der Festumzug mit Wagen und Fußgruppen startet um 12.45 Uhr am Dükerweg. Die Route verläuft über die Hunteburger Straße, durch die Straße im Brookfeld, entlang der Bgm.-Rolfes-Straße, am Feuerwehrhaus vorbei und über den Tannenkamp zurück über die Hunteburger Straße bis zum Festplatz am Kindergarten.

Nachmittags wird außerdem ein Programm für Kinder mit Hüpfburg, Schminken und Karussell geboten. Die Caféteria der Ortsfeuerwehr versorgt außerdem die Besucher mit Kaffee und Kuchen.