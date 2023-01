Ein Ehrenamt mit viel Verantwortung. Die Schöffen werden für vier Jahre gewählt. Symbolfoto: dpa/Friso Gentsch up-down up-down Bewerbungen bis zum 7. Februar Ein Ehrenamt mit Verantwortung: 17 Schöffen aus Bohmte gesucht Von noz.de | 19.01.2023, 08:55 Uhr

Die Gemeinde Bohmte sucht Kandidaten für das Schöffenamt. Wer ehrenamtlicher Richter werden möchte, kann sich jetzt bewerben. 17 Frauen und Männer können auf der Vorschlagsliste stehen, teilt die Gemeinde mit. Diese nehmen am Amtsgericht und Landgericht Osnabrück als Vertreter des Volkes an der Rechtsprechung in Strafsachen teil.