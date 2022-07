Die Haupt- und Realschule Bohmte spricht Suchtprävention eine wichtige Rolle zu, insbesondere mit Blick auf erschreckende Zahlen rund um Alkoholvergiftungen und Todesfälle, die in den vergangenen Jahren in Deutschland stetig angewachsen sind.

Um dafür auch ein Bewusstsein bei den Schülern zu schaffen, waren die fünften bis neunten Klassen der HRS zu einer besonderen Theateraufführung eingeladen.

Der Weimarer Kultur-Express gastierte mit dem Stück „Alkohol“ im evangelischen Gemeindezentrum St. Thomas, um den Schülern auf eindrückliche Art und Weise zu zeigen, welche Gefahren der Alkoholkonsum in sich birgt. Der Kulturexpress holte die Jugendlichen in ihrer Lebenswelt ab und regte zum Nachdenken an – und das ohne erhobenen Zeigefinger.

Beratungslehrer Wolfgang Jordan, der in das Stück einführte, bedankte sich besonders bei der Gemeinde Bohmte, die Gelder aus dem kommunalen Topf zur Verfügung gestellt hat, um die Präventionsarbeit an der HRS zu fördern. „Die Schule hat die Aufgabe, auf das Leben vorzubereiten“, betonte Jordan, „und sie soll die Schüler in ihrer Persönlichkeit stärken.“ Denn es ist wichtig, auch mal Nein sagen zu können – zum Alkohol, aber auch zu diversen anderen Dingen.

„Alkohol“, aufgeführt von Rosa Jansen und Henrik Hänel, handelt von einem Mädchen, das dies konnte. Auf einer Party lernt die 16-jährige Protagonisten Stefanie dann den gleichaltrigen Stefan kennen, der dem Alkohol alles andere als abgeneigt ist – er trinkt, um in seiner Clique anerkannt zu werden.

Stefanie verliebt sich in den Jungen, obwohl es mir missfällt, dass er ständig nur ans Trinken denkt – und dass er nicht einmal davor zurückschreckt, sie abzufüllen.