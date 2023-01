Nicht nur Robert und Brigitte Fortmann, sondern auch ihre beiden Kinder sollen in dem Camper Platz finden. Foto: Arlena Schünemann up-down up-down Der Traum vom besonderen Campingvan Robert und Brigitte Fortmann aus Bohmte bauen ein Feuerwehrauto zum Wohnmobil um Von Arlena Schünemann | 27.01.2023, 06:03 Uhr

Vanlife in einem alten Feuerwehrauto – das ist der Traum von Familie Fortmann aus Bohmte. In diesem Sommer soll‘s zum ersten Mal mit dem umgebauten Löschfahrzeug in den Urlaub gehen. Robert und Brigitte Fortmann zeigen, wie sie sich ihr DIY-Wohnmobil erschaffen.