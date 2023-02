Im Einsatz: Azubis vom Osnabrücker Servicebetrieb. An die Scheiben der Busse werden genau zugeschnittene Isoliermatten geklebt. Dafür müssen die Fenster vorher sauber gemacht werden. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Hilfskonvoi fährt bald los Große Umbauaktion in Bohmte: Wärmebusse für die Ukraine Von Karin Kemper | 04.02.2023, 06:02 Uhr

Auf dem Gelände der Firma MBN an der Industriestraße in Bohmte werden ausgemusterte Linienbusse zu Wärmebussen umgerüstet. In wenigen Tagen sollen sie in die Ukraine gefahren werden, um dort den Menschen zu helfen. Der Hintergrund des Projekts.