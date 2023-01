Das Verladen der Roncalli-Wagen auf der Ladestraße in Bohmte nahm etliche Stunden in Anspruch. Foto: Heidrun Mühlke up-down up-down Weihnachten 2023 wieder in Osnabrück Circus Roncalli reist mit der Bahn: Warum die Wagen in Bohmte verladen werden Von Heidrun Mühlke | 10.01.2023, 13:46 Uhr

Nicht allzu oft herrscht auf der Ladestraße in Bohmte, die parallel zu den Bahngleisen verläuft und sich an das Bahnhofsgelände anschließt, Hochbetrieb. Am Montag war das für viele Stunden anders. Der Circus Roncalli war in Bohmte. Allerdings nicht für eine Aufführung, sondern um zu verladen.