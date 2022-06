Der Posaunenchor Herringhausen der Kirchengemeinde Arenshorst richtet am Sonntag, 12. Juni 2022, an der Geemeinschaftshalle Stirpe-Oelingen ein Kreisposaunenfest „light“ aus. FOTO: Karin Kemper Termin und Programm Beim Kreisposaunenfest „light“ werden in Stirpe Dutzende von Bläsern erwartet Von Karin Kemper | 10.06.2022, 12:49 Uhr

Die Kirchengemeinde Arenshorst ist am Sonntag, 12. Juni 2022, ab 10.30 Uhr Ausrichter eines Kreisposaunenfestes „light“ in und an der Schützen- und Gemeinschaftshalle in Stirpe-Oelingen.