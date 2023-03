Austausch zwischen den Aktiven des Cafés Ukraine. Foto: Karin Kemper up-down up-down Frau schildert Flucht aus Kiew Ein Besuch im Café Ukraine in Bohmte – gut ein Jahr nach Kriegsbeginn Von Karin Kemper | 01.03.2023, 06:15 Uhr

Das Café Ukraine in Bohmte gibt es noch. Ostern vor einem Jahr war die Überlegung der Ehrenamtlichen in der Kirchengemeinde St. Thomas gewesen: „Wir ziehen das bis Ende Mai durch.“ Jetzt ist März 2023. Und es sind weiterhin Menschen dort, die von ihrer Flucht erzählen. An diesem Tag ist ein besonderer Zuhörer da.