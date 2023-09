Bei Hausdurchsuchung in Bohmte Zu viel Diebesgut: Polizei muss THW zum Abtransportieren hinzurufen Von Karin Kemper | 25.09.2023, 16:54 Uhr Foto: Karin Kemper

Bei einer Hausdurchsuchung am Donnerstag am Alten Postweg in Bohmte wurden große Mengen Gegenstände als mutmaßliches Diebesgut beschlagnahmt. Was passiert damit?