Die Fronleichnamsprozession führt in Bohme auch durch den Shared-Space-Bereich. Foto: Karin Kemper up-down up-down Tradition im Dorf Fronleichnamsprozession zieht in Bohmte durch den Ort – und verursacht einen kleinen Stau Von Karin Kemper | 08.06.2023, 14:29 Uhr

In Bohmte ist es Tradition, dass sich am zweiten Donnerstag nach Pfingsten, dem Tag des Fronleichnamsfestes, am Vormittag an die Messe eine Prozession anschließt. Der Weg führt über Bremer-, Leverner- und Haldemer Straße. Verkehrsstockungen inklusive.