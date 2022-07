Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Fall eintritt, hält sich zum Glück in Grenzen. Dass Absolventen eines Erste-Hilfe-Kurses ihr Wissen anwenden, geschieht durchaus. So tauchte in der Notaufnahme des Krankenhauses Ostercappeln ein Mann mit einer großen Wunde an der Hand und einem 1-A-Druckverband auf. Auf Nachfrage erklärte der Begleiter: „Ja, das hab ich beim Roten Kreuz in Bohmte gelernt.“

„Derartige Rückmeldungen tun einfach gut und sind Motivation für uns alle“, unterstreicht Kluge. Schließlich ist die Erste-Hilfe-Ausbildung, die zentral für den DRK-Verband Wittlage in den Räumen des DRK-Zentrums in Bohmte geleistet wird, Teamarbeit. Mit von der Partie sind derzeit elf Ausbilder und sechs Ausbildungshelfer. Sie alle haben eine aufwendige Ausbildung mit einem einwöchigen Abschlusslehrgang und einer Lehrprobe als Prüfung absolviert. Und Wittlager Kreisausbildungsleiter ist seit 2007 Jürgen Kluge.

Der heute 41-Jährige gehört seit mittlerweile 24 Jahren zum Deutschen Roten Kreuz. „Schuld, dass ich zum DRK Bohmte gehöre, ist Hubert Skolasti“, weiß Kluge zu berichten. Beide waren Betreuer im Zeltlager der Gemeinde Bohmte. Hubert ließ nicht locker. So fing alles an. Die Unterkunft des DRK befand sich zunächst auf dem Boden des heutigen Schulzentrums, die Fahrzeuge hatten damals ihren Platz im Untergeschoss des Feuerwehrhauses an der Schulstraße. Selbstverständlich absolvierte das neue DRK-Mitglied einen Erste-Hilfe-Lehrgang. Hinzu kam, „was man an Lehrgängen so macht“.

Und irgendwann stellte Skolasti die Frage: „Willst du nicht mehr im Roten Kreuz machen?“ Jürgen Kluge wollte. Er wurde Unterführer (wie es damals noch hieß), danach Gruppenführer Katastrophenschutz und Gruppenführer der San-Gruppe Bohmte. Immer mehr Gewicht bekam die Rote-Kreuz-Ausbildung. Kapazitäten waren vorhanden, da Fachleute aus Melle zu den Bohmtern wechselten. 1996/ 1997 wurde die SEG 8 (Schnelleinsatzgruppe) ins Leben gerufen – im Zuge der Neustrukturierung des Katastrophenschutzes.

Und schließlich stand der Umzug zum Kasernengelände am Gützkower Ring an. Verbunden damit: der Umbau und unzählige zusätzliche Arbeitsstunden. Als das weitgehend geschafft war, trat Hubert Skolasti von der Funktion des Bereitschaftsleiters zurück. Der Nachfolger hieß 1998 Jürgen Kluge. Er betont: „Die Zusammenarbeit mit Hubert ist weiter super. Es ist gut, dass ich mit ihm und Willi Schnitker Rücksprache halten kann.“ Augendzwinkernd fügt er hinzu: „Man wird mit der Zeit ruhiger.“ So ganz stimmt das nicht. Jedenfalls nicht, wenn es um DRK-Arbeit geht. Damit alles läuft, ist jede Menge Hintergrundarbeit, die keiner sieht, erforderlich – wie auch in anderen Vereinen und Organisationen. Hilfe leistete dabei Markus Hillebrandt, der seit dem vergangenen Jahr gleichberechtigter Bereitschaftsleiter ist. Neuer Stellvertreter ist Bernd Haase. Kluge ist sich sicher: „Wir bilden ein ganz gutes Trio.“ Dass das funktioniert, zeigt sich daran, dass junge Leute zum DRK kommen, sich dort engagieren und Spaß haben,

„Unsere Leute in Bohmte sind sehr gut ausgebildet“, weiß Kluge. Und in Zusammenarbeit mit dem DRK-Kreisverband läuft die Erste-Hilfe-Ausbildung für alle Interessierten. Wurden im Jahr 2007 rund 450 Lehrgangsteilnehmer von fünf Ausbildern geschult, waren es 2012 schon rund 1250 – von elf Ausbildern. Wichtiger als Masse ist dabei die Qualität: „Wir wollen gut sein.“ Hinzu kommt die Ausbildung für den Schulsanitätsdienst. Inzwischen ist die Arbeit auf rein ehrenamtlicher Basis nicht mehr zu bewältigen. Es gibt in Bohmte eine Halbtageskraft.