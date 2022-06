Der Knopf im Ohr verrät: Dieser stattliche Igel, der noch wartet, im Bohmter Igelmuseum präsentiert zu werden, entstammt dem Hause Steiff. FOTO: Karin Kemper Unikate und ihre Geschichten Igelmuseum Bohmte feiert und verschenkt am Pfingstsonntag 111 Igel Von Karin Kemper | 01.06.2022, 08:50 Uhr

Das Igelmuseum Bohmte feiert Geburtstag. Jedenfalls irgendwie. Seit der Eröffnung Ostern 2010 sind 11 Jahre, 11 Monate, 11 Wochen und 11 Tage vergangen – das war am 30. Mai 2022. Das Ereignis begeht Museumsinhaber Bernhard Wetzig mit einem Tag der offenen Tür am Pfingstsonntag, 5. Mai. Und noch einmal spielt die „1“ eine Rolle. Wetzig verschenkt an diesem Tag 111 Igel.