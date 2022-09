Von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen dauerten die Löscharbeiten in Hunteburg. Foto: imago images up-down up-down Rauchsäule weit zu sehen Brand in Hunteburger Scheune: Verletzte Tiere und 200.000 Euro Schaden Von Vincent Buß | 07.09.2022, 13:20 Uhr

Ein Strohlager in einer Scheune in Hunteburg (Bohmte) ist am Dienstag abgebrannt. Auch ein Stall mit 120 Kühen war betroffen. Nun ist das Ausmaß des Schadens auf dem Bauernhof klar. Für die Feuerwehr war es ein besonders langer Einsatz.