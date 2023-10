Wann wird der Markt gefeiert? Der Ponymarkt findet in diesem Jahr von Freitag, 13., bis Sonntag, 15. Oktober statt. Marktbeginn ist am Freitag um 15 Uhr. Um 17 Uhr folgen die offizielle Eröffnung mit Luftballonstart und Böllerschüssen des Karbid-Böller-Vereins sowie Programm im Festzelt.

Udo Braun und Jens Zimmermann von der Firma Monika Braun aus Nordhorn bauen den Minijet auf. Foto: Heinz-Jürgen Reiß

Samstagfrüh um 6 Uhr startet der traditionelle Viehauftrieb auf dem Gelände. Die Gewerbeschau öffnet um 8 Uhr und ab 10 Uhr können Besucher auf Schnäppchenjagd beim großen Flohmarkt gehen. „Der Trödelmarkt hat sich in der Vergangenheit stark entwickelt und zeigt eine bunte Mischung aus klassischem Trödel, Handwerk und diversen Neuwaren“, sagt Cordula Otte-Krone vom Ponymarktverein.

Das Markttor auf dem Gelände in Meyerhöfen. Im Hintergrund die Zelte, die in den vergangenen Tagen bereits aufgebaut worden sind. Foto: Heinz-Jürgen Reiß

Marktauftakt am Sonntag ist um 10 Uhr. Dann beginnt der Marktfrühschoppen im Festzelt. Der Norddeutsche Ponymarkt 2023 endet am Sonntagabend gegen 20 Uhr. Dann schließt nämlich die Gewerbeschau.

Welche Programmpunkte gibt es noch? Neben Kirmesbetrieb, Viehmarkt und Kleintiermarkt sowie Gewerbeschau gehören weitere Angebote auf dem Freigelände und in den Zelten zum Marktprogramm. In diesem Jahr unter anderem Voltigiervorführungen des Reitvereins Drohne, Fahrvorführungen des Reit- und Fahrvereins Hunteburg, eine Modenschau und eine große Kinderdisco. Fester Bestandteil ist zudem die Marktverlosung am Samstag um 14 Uhr.

Was wird abends geboten? „Neu und anders ist, dass die Abendveranstaltungen unter zwei Mottos gestellt werden und sich unterscheiden“, teilt Cordula Otte-Krone mit. Freitagabend heißt es „Back to the 90‘s“. Besucher sind eingeladen zu einer musikalischen Zeitreise mit DJ Brell sowie der Liveband Play High. Samstagabend feiern die Hunteburger und ihre Gäste eine Elektroparty mit fünf DJs aus der Region. Außerdem sorgt die Band Pony Beats für Stimmung.

Was ist sonst noch neu in diesem Jahr? Der Festwirt: Die Fangmann Event GmbH & Co. KG aus Osterfeine wird erstmals den Markt mitgestalten. Auf dem Freigelände wird es neue Anlaufstellen für alle Gäste geben. Ein zentraler Anlaufpunkt soll eine Schirmbar am Markttor mit Sitzgelegenheiten und Blick auf das Marktgeschehen sein.

Marc Knostmann mäht noch einmal das Gelände. Foto: Heinz-Jürgen Reiß

Wo können Besucher parken? Parkplätze sind direkt am Marktgelände rund um das Gasthaus Knostmann in Hunteburg-Meyerhöfen vorhanden. Diese sind sowohl aus Richtung Hunteburg als auch aus Richtung Dielingen zugänglich.

Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es online auf www.ponymarkt-hunteburg.de.