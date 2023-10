Auftakt am Freitag Hunteburger Ponymarkt 2023: Was in diesem Jahr neu ist Von Rainer Westendorf | 09.10.2023, 12:51 Uhr Das Markttor auf dem Gelände in Meyerhöfen. Im Hintergrund die Zelte, die in den vergangenen Tagen bereits aufgebaut worden sind. Foto: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down

Am Wochenende findet der 55. Norddeutsche Ponymarkt in Hunteburg mit einem Mix aus Kirmes, Gewerbeschau und Programm im Festzelt statt. Was die Besucher in diesem Jahr erwartet.