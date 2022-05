Hugo Egon Balder (l.) und Jochen Busse (r.) geben ein Gastspiel im Theater der Stadt Diepholz. FOTO: Bo Lahola Komödie „Väter mit Komplexen“ Hugo Egon Balder und Jochen Busse kommen ins Diepholzer Theater Von noz.de | 17.05.2022, 08:17 Uhr

Auf eine Komödie in Bestbesetzung dürfen sich die Zuschauer am Samstag, 21. Mai, 20 Uhr, im Diepholzer Theater freuen. „Komplexe Väter“ heißt das Stück, in dem Hugo Egon Balder und Jochen Busse sich auf der Bühne einen Schlagabtausch liefern.