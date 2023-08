Die Holzhütte – ein ehemaliges Melkhaus, das als Unterstand diente und vermietet war – am Moorweg/Ecke Kösterweg in Herringhausen stand am Montag kurz vor 15 Uhr in Vollbrand, als die Feuerwehr per Sirene alarmiert wurde.

Der stellvertretende Herringhauser Ortsbrandmeister Niko Ellermann meinte, nachdem der Brand gelöscht war: „Die Anfahrt konnte auf Sicht erfolgen, die Rauchwolke war weithin sichtbar.“ In der Holzhütte befand sich seiner Auskunft nach nichts außer Steinen und einem Gitter.

Alarmiert worden waren neben der Feuerwehr Herringhausen auch die Ortswehr Bohmte und die Drehleiter aus Bad Essen. Die Drehleiter konnte noch auf der Anfahrt „abbestellt“ werden. Dagegen leisteten die Wasservorräte der beiden Bohmter Feuerwehrfahrzeuge gute Dienste. Ellermann: „Die Hydranten-Versorgung im Außenbereich ist schwierig, die Entfernung groß.“ Eine Schlauchleitung war aber bereits gelegt.

War es Brandstiftung?

Entscheidend bei dem Einsatz war laut Ellermann, zu verhindern, dass auch noch im Umfeld der Hütte ein Flächenbrand entstand.

Die Polizei war ebenso vor Ort wie ein Krankenwagen. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt. Der Brandort wurde beschlagnahmt und wird untersucht. Der Eigentümer der Hütte vermutet Brandstiftung. Der Sachschaden, so ein Sprecher der Polizei, dürfte bei 10.000 Euro liegen.