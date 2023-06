Bei der großen Auswahl fällt es schwer sich zu entscheiden. Foto: Detlev Kusserow up-down up-down Lob für das vielfältige Essen Kulinarische Weltreise beim Integrationsfest in Bohmte Von Karin Kemper | 05.06.2023, 13:23 Uhr

Menschen aus 71 Nationen leben in der Gemeinde Bohmte. 17 Nationen waren am vergangenen Sonntag auf dem Bohmter Bahnhofsvorplatz mit Köstlichkeiten ihres Herkunftslandes vertreten beim Integrationsfest „Menschen in Bohmte – wir gehören zusammen“. Sehr schnell herrschte großer Andrang.