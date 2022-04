Die Drohne des Hegerings Dielingen ist mit einer leistungsfähigen Wärmebildkamera ausgestattet. FOTO: Heidrun Mühlke Landwirte und Jäger kooperieren Wie der Hegering Dielingen Rehkitze mithilfe einer Drohne rettet Von Heidrun Mühlke | 21.04.2022, 11:01 Uhr

Die erste Frühjahrsmahd der Landwirte steht an. Sie fällt mit der Brut- und Setzzeit vieler Wildtiere zusammen, die in Wiesen ihren Nachwuchs aufziehen. Der Hegering Dielingen will mithilfe einer Drohne dazu beitragen, dass sie für Rehkitze nicht zur tödlichen Gefahr wird.