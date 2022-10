Blick auf den ältesten Teil der Oberschule Bohmte – vom Schulhof aus gesehen. Foto: Karin Kemper up-down up-down Millionenprojekt nicht finanzierbar Handlungsbedarf in Sachen Oberschule Bohmte – aber noch keine Lösung Von Karin Kemper | 15.10.2022, 11:10 Uhr

In Sachen Baumaßnahmen an der Oberschule Bohmte haben die Ratsmitglieder in der jüngsten Sitzung keinen Beschluss gefasst. Trotzdem signalisierten sämtliche Parteien, dass sie den Handlungsbedarf sehen und höchstes Interesse haben, eine Lösung zu finden.