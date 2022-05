Ein Punkt im Spiel bei der HSG Osnabrück II reicht den Landesklassen-Handballerinnen des TV Bohmte – hier mit Lena Haarmann im Topspiel gegen Georgsmarienhütte –, um im Meisterschaftskampf nicht mehr eingeholt werden zu können. FOTO: Stefan Gelhot Spiel bei der HSG Osnabrück II Handballerinnen des TV Bohmte können den Landesliga-Aufstieg perfekt machen Von Peter Hilbricht | 13.05.2022, 08:08 Uhr

Die Handballerinnen des TV Bohmte stehen vor dem Titelgewinn in der Landesklasse und dem damit verbundenen Aufstieg in die Landesliga. Holen sie im letzten Auswärtsspiel bei der HSG Osnabrück II am Samstag zumindest einen Punkt, dann ist die Meisterschaft in trockenen Tüchern.