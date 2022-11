Die Landesliga-Handballer des TV Bohmte um Patrick Buchsbaum – hier gegen Bramsche am Ball – taten sich im Spiel bei der HSG Nordhorn II im Angriff schwer. Archivfoto: Stefan Gelhot up-down up-down Handball-Landesliga Zu viele Fehlwürfe: Bohmter Männer verlieren bei der HSG Nordhorn II Von Peter Hilbricht | 22.11.2022, 11:28 Uhr

Die Handballer des TV Bohmte haben durch eine unnötige 22:23-Niederlage am Montagabend bei der HSG Nordhorn II den Sprung an die Tabellenspitze der Landesliga verpasst. „Wir haben zu viele Fehlwürfe gehabt und sind in den letzten sieben Minuten ohne Tor geblieben“, kritisierte Trainer Ludger Emke.