Hier soll der Hafen für das Wittlager Land entstehen. Archivfoto: Friedrich Lüke up-down up-down Zukunft des Projekts Hafen in Leckermühle: Öffentliche Informationsveranstaltung für Bürger Von Vincent Buß | 18.10.2022, 11:00 Uhr

Wie geht es weiter am Hafen in Leckermühle (Bohmte)? Insbesondere angesichts der Energiekrise. Die Hafen Wittlager Land (HWL) GmbH will Bürger dazu informieren.