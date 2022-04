Rund 50 Jahre alt ist dieser Gebäudekomplex auf dem Schulgelände (Archivfoto). FOTO: Karin Kemper So geht es weiter Sanierung oder Neubau Oberschule Bohmte: Neues Gutachten widerspricht altem Von Rainer Westendorf | 22.04.2022, 12:22 Uhr

Sollen die älteren Gebäude der Oberschule Bohmte saniert werden oder sind Abriss und Neubau besser? Klarheit in dieser Frage sollte ein zweites Gutachten geben. Das ist am Donnerstagabend in der Sitzung des Bauausschusses vorgestellt worden.