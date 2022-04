So wird Grappachino serviert. FOTO: Stefan Gelhot Von Kaffeerösterei Röstkartell entwickelt Getränk aus Grappa und Espresso: Grappaccino aus Stirpe einzigartig Von Karin Kemper | 10.04.2022, 06:56 Uhr

Zu einem guten Essen gehört ein Absacker. Oder ein Espresso. Oder beides. Dass sich die Komponenten verbinden lassen, beweist eine Erfindung des Röstkartells, einer kleinen Kaffeerösterei, die in Bohmte, genauer gesagt am Heggenkamp in Stirpe-Oelingen, beheimat ist.